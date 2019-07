Valmadrera: in arrivo tre nuovi impianti semaforici pedonali in città

Novità in arrivo a Valmadrera, dove da tempo si discute sulla pericolosità dell'attraversamento pedonale all'altezza del civico 33 di via San Rocco. Il comandante della polizia locale ha risposto all'interrogazione presentata in Consiglio dal Gruppo consiliare comunale Lega Per Salvini Premier, avente per oggetto “Provvedimenti per dissuasori di velocità in via San Rocco e messa in sicurezza del passaggio pedonale Via San Rocco 33”.

In arrivo tre semafori pedonali

«Dal 2009 a oggi abbiamo rilevato 364 sinistri a Valmadrera - spiega Cristian Francese, comandante della Polizia Locale -, di cui 10 in via San Rocco; di essi, solamente uno è avvenuto all'altezza di quel passaggio pedonale. I dati reali, in sostanza, non confortano la percezione di una pericolosità elevata; inoltre, non è previsto un intervento particolare per quella zona. Abbiamo comunque eseguito dei sopralluoghi in loco con l’allora assessore Gian Pietro Tentori, che ci hanno fatto scattare l’ipotesi di realizzare un dosso perché poco praticabile a causa dell'altezza ridotta del marciapiede; dopodiché, abbiamo valutato la possibilità di rimuovere un albero e d’installare dei dispositivi luminosi in quella zona, correlata alla realizzazione di tre impianti semaforici a chiamata e con sensori di velocità, previsti a Parè, in via XXV aprile e all'altezza del cimitero vecchio. L'allacciamento alla corrente nelle zone individuate è già stato effettuato, il prossimo 11 luglio saranno installati gli impianti e, dopodichè, saranno messi in funzione; in contemporanea verrà realizzata la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale in quella zona, che ha effettivamente bisogno di una rinfrescata, che prevede un costo di 2mila e cinquecento euro oltre a Iva».

«Nella prossima commissione urbanistica verrà analizzata la proposta per inserirla come variazione nell’attuale piano urbano del traffico insieme alle proposte del consigliere Cazzaniga Pamela sulla dismissione delle barriere architettoniche», ha spiegato il Sindaco Rusconi.

Il consigliere Leidi (Lega), che ha presentato l'interrogazione per conto del Gruppo da lui rappresentato, ha così commentato: «E' utile attivare un piano di prevenzione per ridurre il numero dei sinistri, attendiamo le azioni del Comune, soprattutto in virtù del costo ridicolo necessario per realizzarle».

