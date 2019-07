Valmadrera: "esplode" la strada, chiuso viale Promessi Sposi

Una perdita sulla rete dell'acquedotto, avvenuta a metà pomeriggio di lunedì 8 luglio, ha reso inagibile viale Promessi Sposi a Valmadrera, dove l'asfalto è "esploso" sotto la pressione dell'acqua. A renderlo noto, ancor prima del Comune, il consigliere di minoranza Mauro dell'Oro attraverso un eloquente video pubblicato su "Sei di Valmadrera se...": «Stasera in Consiglio, se possibile, chiederemo informazioni chiare sull'accaduto». ha fatto sapere il membro di Ascolto Valmadrera.

Come fatto sapere da via Roma, invece, «il traffico veicolare è deviato su via Bovara. Lario Reti Holding sta provvedendo al ripristino. L’intervento sarà concluso entro le ore 6.00 di domani 9 luglio».