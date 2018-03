Insegnante trovato morto a casa nel giorno del suo compleanno

Trovato senza vita nel giorno del suo compleanno. Luca Poto, 44 anni, ex docente di Educazione tecnica all’istituto "Marco Polo" di Colico, è mancato all'età di 44 anni. Aveva insegnato anche all’istituto Villa Greppi di Monticello, al Bachelet di Oggiono, al Viganò di Merate, al Rota di Calolzio e al Fiocchi di Lecco.

Sono stati i soccorritori del 118 a trovarlo esanime nella sua abitazione, a Pasturo, Valsassina, allertati da un conoscente che non riusciva a mettersi in contatto con lui anche se continuava a bussare a la sua porta. Una volta entrati in casa, sia l'amico che i soccorritori, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso a causa di un malore fatale.

I suoi funerali si sono svolti a Barzanò, paese di cui è originaria la moglie, anche lei insegnante.