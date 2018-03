Valsassina:professore trovato morto a casa nel giorno del suo compleanno

Luca Poto, ex docente di Educazione tecnica all’istituto «Marco Polo» di Colico aveva insegnato anche all’istituto Villa Greppi di Monticello, al Bachelet di Oggiono, al Viganò di Merate, al Rota di Calolzio e al Fiocchi di Lecco.

L'uomo è stato trovato morto a casa sua, nella Valsassina. Sono stati i socorritori del 118 a trovarlo inerte nella sua abitazione, chiamati da un conoscente che non riusciva a mettersi in contatto con lui anche se continuava a bussare a la sua porta. Una volta entrati in casa sia l'amico che i socorritori, purtroppo, non hanno potuto che costatare il decesso.

I suoi funerali si sono svolti a Barzanò, paese di cui è originaria la moglie, anche lei insegnante.