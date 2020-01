Quattro cadute con gli sci in poche ore in Valsassina, necessario l'intervento dei soccorsi

Quattro incidenti sugli sci nella giornata di oggi, venerdì 3 gennaio, in Valsassina. Il primo infortunio si è verificato alle 9.40 sulle piste dei Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio. Coinvolti, per fortuna in modo non grave, un bambino di 6 anni e una donna di 26. Dopo l'iniziale allerta al 118 in codice giallo, l'intervento è proseguito in verde. Alle 11 al Pian delle Betulle (Margno) è invece dovuto intervenire l'elisoccorso da Bergamo per prestare aiuto a una persona caduta rovinosamente con gli sci riportando alcuni traumi e contusioni. Immediato il trasporto in ospedale a Lecco in codice giallo. Terzo episodio, il meno preoccupante, ancora una volta ai piani di Bobbio, alle 12.30. Una donna di 27 anni è caduta mentre sciava ed è stata portata in ospedale a Gravedona in codice verde. Anche in questo caso è stato attivato l'elisoccorso. Sulle stesse piste un altro incidente si è poi verificato alle 13.30 dove si è infortunata una persona di 62 anni portata in Pronto soccorso sempre in elicottero.