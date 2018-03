Caro parcheggi, Valsecchi sul sondaggio di LeccoToday: «Fascia serale solo in sperimentazione»

«Aumentare il prezzo dei parcheggi? Giusto, ma la fascia serale rimanga gratuita». Questo è stato il pensiero dei tanti cittadini lecchesi che hanno risposto al nostro sondaggio sulla modifica delle tariffe orarie recentemente apportata dal Comune di Lecco. Un dato accoglie con parziale favore l'aumento operato nell'ultimo periodo, ma mette un'accento sulla necessità di poter usufruire di quei posti in maniera gratuita anche tra le 20 e le 24.

La presentazione del libro sulla Grande Lecco è stata l'occasione per chidere un parere a Corrado Valsecchi, assessore alle opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano e alla viabilità del Comune di Lecco, attaccato soprattuto da Confcommercio nelle ultime settimane: «Per valutare la bontà della scelta fatta basta guardarsi in giro, perchè tutti i parcheggi sono pieni durante il giorno. E' un’iniziativa che sta funzionando e che va di pari passo con l'ampliamento degli spazi disponibili operato (tra cui quello in via Magnodeno) e quello in programma nel prossimo periodo in via Parini e con la riapertura del Tribunale; la modifica è stata resa necessaria perchè sono stati inseriti dei vigilantes, che a Linee Lecco costano non poco, e poi perchè ci siamo semplicemente adeguati agli altri centri urbani della Lombardia.»

Per quanto riguarda l'allugamento della fascia a pagamento, Valsecchi rimanda la discussione di un anno: «Quella è stata la novità più profonda e la sua efficiacia andrà valutata nel 2019, quando scadrà la sperimentazione.»

Questi i risultati del sondaggio