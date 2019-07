Santo Stefano, tornano i vandali: divelto un cestino e lanciata una bici nella zona dei cani

Episodi di vandalismo "faticoso" quelli andati in scena, nella notte, nel parco di via Santo Stefano a Lecco, poco oltre il termine del viale Turati. Ignoti si sono divertiti a rovinare l'arredo urbano dell'area verde posta in prossimità del centro sportivo utilizzato dall'Aurora San Francesco, rimuovendo dal terreno un cestino, abbandonato poi di fronte all'altalena dei bambini, e lanciando una bicicletta all'interno dell'area dei cani, recintata e divisa dal resto del parco.

Quell'angolo buio e sguarnito, alla periferia della città, è spesso sede di controlli da parte delle forze dell'ordine, vista la sua fama di "zona franca" per parecchi malintenzionati.

