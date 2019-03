Vandali spaccano muratura della chiesa vecchia di Sala, volontari subito all'opera per sistemarla

Grave atto vandalico ai danni della chiesa vecchia di Sala, frazione di Calolziocorte. Nei giorni scorsi alcuni ignoti hanno spaccato una muratura esterna distruggendo in particolare il basamento di una cappelletta. Già in passato erano state tracciate scritte e imbrattate le facciate esterne della storica chiesa di via Santi Cosma e Damiano.

Appena saputo del vandalismo il parroco con Luca Casali e i volontari della frazione, con il sostegno di alcuni alpini, si sono subito messi al lavoro per rimettere in sesto la muratura distrutta. Già nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, il monumento era stato pressochè sistemato con il posizionamento di nuovi mattoni. Unanime lo sdegno per quanto compiuto dai vandali.

Mentre l'assessore alla Polizia locale Luca Caremi lancia l'appello "Se qualcuno avesse visto qualcosa ci contatti, cercheremo di individuare i responsabili", sui social girano foto che ritraggono (vedi sotto) la muratura demolita, probabilmente a colpi di martello, suscitando il comprensibile sdegno di tanti calolziesi.

Nei mesi scorsi, sempre nella frazione di Sala, era stata ribaltata la casetta in legno del bookcrossing, senza dimenticare i danneggiamenti ad alcuni arredi del vicino parco Bimbi di Beslan. Qualche mese fa proprio i vigili erano riusciti a individuare alcuni giovani vandali che avevano imbrattato il sottopasso del Pascolo.

Gallery