Vandali a Capodanno: campane del vetro e cestini divelti anche coi petardi

L'ordinanza era in vigore, ma non ha fermato l'imbecillità dei soliti ignoti. I vandali sono tornati a colpire ad Abbadia nella notte di Capodanno, danneggiando l'arredo urbano con botti e petardi, nonostante il divieto di utilizzarli emanato dal Comune nei giorni precedenti.

È sufficiente percorrere in queste ore la passeggiata a lago, tra il Parco di Chiesa Rotta e la Poncia, per rendersi conto della mole di botti esplosa durante la notte a cavallo tra anno vecchio e anno nuovo, con conseguenti rifiuti sparsi a macchia di leopardo. Ma la "trasgressione" è andata oltre, trasformandosi in vero e proprio vandalismo: una campana del vetro è stata divelta gettando al suo interno petardi, così come i cestini, nei quali è stata abbandonata immondizia di ogni genere.

L'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Azzoni sembra avere perso la pazienza, una sorta di esasperazione dopo i continui vandalismi della scorsa estate contro l'arredo pubblico sulla passeggiata a lago, e annuncia provvedimenti: «Buon anno a tutti, eccetto appunto a questi cretini - si legge in un post apparso sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo di maggioranza "Progetto Abbadia" - Faremo denuncia contro ignoti e per questo 2020 adotteremo tutte le strategie possibili per colpire quei pochi che fanno danni a tutti quei cittadini che invece differenziano in maniera corretta».