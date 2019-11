Vandalismo a Calolzio: danneggiato il maxischermo in Piazza Veneto

Vandali in azione nella notte di Halloween a Calolziocorte. Il maxischermo informativo in Piazza Vittorio Veneto, di fronte al Municipio, è stato colpito con un oggetto e danneggiato. Non è chiaro se i soliti ignoti abbiano utilizzato un sasso, un petardo o una finta pistola scacciacani (le ipotesi saranno al vaglio delle forze dell'ordine). Il maxischermo è ancora funzionante ma, come visibile dalle fotografie, una grossa parte del display si è spenta.

«Un fatto disarmante, che segue altri vandalisimi recenti accaduti al parco giochi di Sala e di Foppenico - spiega l'assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi - Sono molto dispiaciuto. Il danno è piuttosto ingente, circa duemila euro, rimedieremo presto. Ma il gesto in sé è la cosa più grave: contiamo di individuare i responsabili anche con l'ausilio delle immagini del circuito di videosorveglianza. Nel caso in cui riuscissimo a risalire agli autori del vandalismo proporremmo loro di impegnarsi in lavori socialmente utili al Monastero del Lavello, come sorta di risarcimento nei confronti della comunità calolziese»

