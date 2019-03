Tirano, danneggia il treno con una chiave tripla: denunciato un minorenne

Nella giornata di mercoledì 6 marzo, gli agenti della Digos della Questura di Sondrio, della sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e della Polizia di frontiera di Tirano, hanno denunciato un cittadino pakistano, S.A., minorenne, regolare sul territorio nazionale, per aver danneggiato un treno sulla tratta Tirano - Milano.

Il 19 febbraio, a causa dei danneggiamenti ad opera del minorenne, il treno in partenza alle ore 6:12 da Tirano era stato cancellato creando notevoli disagi ai pendolari valtellinesi.

Grazie all'ultilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione della città aduana gli agenti del settore Polizia di Frontiera di Tirano, unitamente ai colleghi della Polfer di Lecco, hanno rintracciato S.A.

Agiva usando una chiave tripla

ll giovane è stato sottoposto ad una perquisizione ed è stato trovato in possesso della chiave tripla per carrozze mod. FS 47/1 utilizzata per compiere gli atti vandalici. La chiave è stata sequestrata mentre S.A. è stato deferito a piede libero per danneggiamento aggravato alla competente Autorità giudiziaria di Milano.