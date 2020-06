Varenna: si cerca un uomo disperso. Sul campo pompieri, Soccorso Alpino e carabinieri

Sono riprese all'alba, lunedì 7 giugno, le ricerche di un uomo di 39 anni, originario del Trentino e scomparso nella zona di Varenna, sul ramo orientale del lago di Como. A dare l'allarme sono stati i familiari. Le ricerche, come riferiscono i colleghi di TrentoToday.it, si sono concentrate in quella zona poiché il disperso avrebbe riferito di recarsi lì a un conoscente di Taranto.

La sua auto è stata trovata in una zona boschiva, ma dell'uomo non c'è ancora alcuna traccia. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di domenica 6 giugno, nonostante le forti piogge. Le operazioni sono state interrotte con il calare del buio per riprendere all'alba. Partecipano i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino ed i Carabinieri, che indagano sul caso. Impiegati anche i droni per sorvolare l'area delle ricerche.