Si tuffa in acqua e accusa un malore: giovane soccorso. Incidente sulla vicina Provinciale

Paura per un giovane di 25 anni, buttatosi in acqua nel pomeriggio di sabato 22 settembre direttamente dalla zona sottostante la Falesia dei Ghez, spettacolare placca che si perde a picco nel lago all'interno del territorio comunale di Varenna. Una volta tuffatosi all'interno delle fredde acque lacustri, il giovane ha accusato un malore, richiamando l'attenzione degli amici che erano con lui: sono stati loro, con una chiamata tempestiva al numero unico per le emergenze civiche (112) a mobilitare i soccorsi, inviati in loco nelle persone e nei mezzi del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario; allertati, a scanso di equivoci, anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco.

Gli amici, una volta estratto l'amico dalle acque del lago, hanno aspettato l'arrivo del personale sanitario: fortunatamente le condizioni del malcapitato sono rapidamente migliorate, consigliando comunque il trasporto presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice verde.

Poco dopo un incidente sulla Provinciale 72

Lì vicino, sulla Strada Provinciale numero 72, qualche minuto dopo le ore 16 si è verificato un incidente stradale che ha richiamato sul posto l'ambulanza di Lecco Soccorso e un'automedica, oltre a una pattuglia della Polizia stradale. Tre le persone coinvolte nel sinistro avvenuto all'intersezione con via Pino: la più grave (codice giallo) sarebbe una donna di 49 anni, ricoverata in ospedale con delle ferite serie, ma non preoccupanti.