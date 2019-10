Ventenne in ospedale dopo essere stato punto da un calabrone

Intervento dei soccorsi a Missaglia per prestare aiuto a un giovane punto da un calabrone. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in via Cavour. Il ventenne stava camminando lungo la strada e non si sarebbe accorto della presenza dell'insetto che improvvisamente lo ha punto provocandogli dolore e spavento.

L'intervento del 118 è stato portato avanti in codice giallo. Dopo le prime cure il paziente avrebbe iniziato a stare meglio e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il giovane è stato comunque trasportato all'ospedale Mandic di Merate per tutti gli accertamenti del caso.