Forti raffiche di vento, albero crolla sulla Lecco-Bergamo

Il forte vento di ieri sera, lunedì, ha colpito forte anche nel territorio Calolziese. Le potenti raffiche hanno prima abbattuto diversi alberi in zona Lavello - in particolare nel canneto sul Lungoadda - provocando poi la caduta di una grossa pianta sulla Lecco-Bergamo (nella foto sopra).

Il crollo si è verificato pochi minuti dopo le ore 21 in corso Europa, poco dopo il sottopasso di Sala verso sud, sul lato in direzione Bergamo. Immediato l'intervento dei volontari di Protezione civile per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto, al lavoro, anche l'assessore alla Protezione civile di Calolziocorte Cristina Valsecchi e il vicesindaco Aldo Valsecchi, oltre ai carabinieri. Come si vede nelle immagini, l'albero sradicato dal vento, cadendo ha spaccato anche un guard rail.

«Pochi secondi dopo il crollo è passato in auto un operaio di ritorno dal lavoro - racconta Cristina Valsecchi - per fortuna l'uomo, proveniente da Bergamo, viaggiava sul lato opposto: ha visto crollare la pianta, ma la vettura non è stata colpita e non ha riportato danni. Appena ricevuto l'allarme siamo subito intervenuti. Ringrazio per il pronto intervento anche Carabinieri e Guarda di Finanza che hanno garantito anche la messa in sicurezza della viabilità, così come ringrazio i vigili del fuoco che si sono attivati poco prima in zona Lavello per sedare un incendio in zona canneto».

Le operazioni per la rimozione dell'albero caduto sulla Lecco-Bergamo sono durate una ventina di minuti, durante o quali il transito è stato garantito a senso unico alternato su una sola carreggiata.

