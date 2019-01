Vento troppo forte: i parchi a Lecco restano chiusi

Il vento fa mantenere alta l'attenzione delle istituzioni: anche oggi, lunedì 14 gennaio 2019, in via prudenziale e cautelativa i parchi cittadini resteranno chiusi a causa dello stato di allerta collegati al vento forte.

Resta inoltre in vigore l'ordinanza sindacale emessa il 4 gennaio a fronte dell'avviso di criticità regionale per alto rischio di incendio boschivo diramato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia. Il provvedimento istituisce il divieto di accendere all'aperto fuochi, nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio e resta in vigore per tutta la durata del periodo di alto rischio, durante il quale su tutto il territorio regionale sono applicate anche le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco.

Ricordiamo che per segnalare l'eventuale insorgere di incendi boschivi è possibile telefonare al Numero Unico di Emergenza 112 o alla Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino al numero 331 1772683.