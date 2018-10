Vento fortissimo a Lecco, gru si abbatte su una palazzina

Il forte vento abbattutosi sul territorio nella serata di lunedì, a seguito della eccezionale ondata di maltempo, ha causato danni ingenti.

Non si contano gli alberi caduti - una stima reale potrà essere effettuata soltanto martedì mattina - e i tetti scoperchiati. In serata, in Via Azzonte Visconti la gru di un cantiere è crollata sotto folate fortissime, abbattendosi su una palazzina adiacente. Si sono vissuti attimi di grande paura ma, per fortuna degli occupanti, nessuna persona è rimasta ferita. Ingenti i danni, con una porzione di tetto caduta nel cortile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia. Presenti anche il sindaco Virginio Brivio e il vice Francesca Bonacina per un sopralluogo, l'assessore Corrado Valsecchi e il consigliere di Forza Italia Emilio Minuzzo.

