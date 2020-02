Folate a ottanta chilometri orari e vortici d'acqua: Lecco nella morsa del vento

Un fortissimo vento si è abbattuto, nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, su Lecco e le zone limitrofe. Le raffiche, arrivate a toccare gli ottanta chilometri orari, hanno sollevato copiose quantità d'acqua nella zona della Canottieri e in prossimità dei ponti Kennedy e Azzone Visconti, investiti a più riprese da dei veri e propri vortici. Parte dell'acqua sollevata si è riversata addirittura sul manto stradale, sui mezzi e sui pedoni in transito in quella zona a cavallo tra Lecco e Malgrate.

Nel territorio: i danni provocati dal vento