Danni da forte vento: a Sala al Barro strappata parte di un tetto, chiuse via Staurenghi e Rimembranze

Sono stati vari i danni causati dal forte vento che nella giornata di mercoledì 5 febbraio si è abbattuto in varie zone della provincia. A Mandello del Lario, ad esempio, si sono registrate raffiche da oltre cento chilometri orari, ma anche scendendo verso sud si sono registrati danneggiamenti all'arredo urbano e alle abitazioni. A Sala al Barro, come raccontato dalle istantanee, parte del tetto di un'abitazione è stata letteralmente strappata dalla sua sede originaria: per questo motivo, in attesa del ripristino della copertura dell'edificio, via Staurenghi e via Rimembranze sono chiuse fino a nuovo ordine.

Nel territorio: i danni provocati dal vento

