Vercurago, si presenta in stazione con delle ferite al volto: uomo soccorso sulla banchina

E' stato trasportato in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco il cittadino straniero che sarebbe stato colpito da un treno in transito poco prima delle 18 odierne mentre si trovava presso la stazione di Vercurago.

L'uomo, ferito in volto, ha lamentato infatti di essere urtato da uno dei mezzi di trasporto; una tesi, la sua, che allo stato attuale non troverebbe però conferme. La ferita si è rivelata essere seria, ma non grave, forse dovuta a una caduta.

Il malcapitato è stato soccorso dal personale medico dei Volontari di Caloziocorte, che l'hanno stabilizzato e, successivamente, trasferito presso il nosocomio di via dell'Eremo.