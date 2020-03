Cronaca Vercurago / Lungo Lago Aldo Moro

Panchina divelta e lampioni rotti, vandalismi a Vercurago e Carenno

Blitz sul lungolago dove una panca è stata "gettata" in acqua. Nei giorni scorsi erano state prese di mira le luci in zona cimitero. In entrambi i casi i Comuni hanno già provveduto a far riparare gli arredi urbani