Investito a Vercurago, picchia la testa: grave 65enne

Avrebbe riportato gravi ferite il pedone investito questa mattina a Calolziocorte, in prossimità del confine con il comune di Vercurago. Vittima dell'incidente un uomo di 65 anni che stava attraversando Via Roma nei pressi della banca.

Per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Calolziocorte, un'automobile in transito sulla strada lo ha urtato, scaraventandolo a terra. L'uomo avrebbe picchiato violentemente la testa, non è dato sapere se nell'urto con la vettura o nella caduta sull'asfalto. A soccorrerlo i volontari della Croce Rossa di Lecco supportati da un'automedica dell'Aat Lecco.

Lo sfortunato pedone è stato immobilizzato e caricato sull'ambulanza: è giunto in ospedale in codice rosso intorno alle 9.30. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti del comando di Polizia locale calolziese.