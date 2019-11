Via Garabuso: i lavori di messa in sicurezza e la viabilità. Si riapre a dicembre

Lavori in corso in via Garabuso, dove il cedimento del muro di contenimento occorso ieri mattina ha provocato la caduta di massi e di terra lungo la strada strada che collega i rioni di Bonacina e Acquate.



Di ieri sono gli interventi di una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Lecco, che ha provveduto a isolare l'area della frana, e di due pattuglie della Polizia Locale, che insieme al tecnico comunale del servizio protezione civile e il geologo che si occupa delle verifiche urgenti su siti soggetti a rischio idrogeologico per conto del Comune, hanno verificato che non ci fossero altri fenomeni di cedimento in atto, a monte del muro. Nell'area interessata dalla frana sono state così collocate alcune barriere al piede del muro.

Via Garabuso chiusa: si riapre ento venti giorni

Dal sopralluogo effettuato oggi dal personale dell'area sicurezza e viabilità con la proprietà dell'area è emersa la necessità di effettuare una verifica sulla stabilità del restante muro di contenimento e di procedere al ripristino dello stesso entro venti giorni.

Via Garabuso resta nel frattempo chiusa al transito veicolare e pedonale nella parte verso il rione di Bonacina mentre è istituito il senso alternato di circolazione nella porzione di strada verso il rione di Acquate. Inoltre, fino al termine dei lavori di ripristino, gli autobus della Linea 4 che viaggiano in direzione di Malgrate transiteranno lungo via Galilei, via Cernaia e via Tonale, per poi rientrare nella tratta ordinaria.