Via l'amianto da Bellano: il Comune apre uno sportello dedicato

L'attivazione dello sportello amianto, la distribuzione dei pass per l'area ecologica di Bellano che cambia gestione e la distribuzione dei sacchi viola. Sabato 16 giugno prenderanno il via queste azioni previste dall'Amministrazione comunale, relative a temi ecologici e ambientali.

«È un tema in cui crediamo molto - spiega il sindaco Antonio Rusconi - Preservare e provare a migliorare l'ambiente che ci circonda. Come l'anno scorso abbiamo fatto con un'iniziativa analoga, invitiamo tutti i bellanesi e chi possiede un'utenza Tari in paese a recarsi in Comune per poter usufruire di queste novità».

La prima novità è la campagna "Via l'amianto da Bellano", con l'apertura dello sportello amianto che da sabato 16 giugno a fine luglio sarà disponibile ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 in Municipio (piano terra).

«Avvieremo la mappatura dei siti contaminati»

«Vogliamo eliminare il più possibile l'amianto dal nostro paese - evidenzia il sindaco Rusconi - per questo, in collaborazione con Legambiente abbiamo previsto questo sportello per raccogliere dati e informare i proprietari di porzioni, anche se piccole, di amianto da smaltire. Successivamente avvieremo un'ulteriore ricognizione così da provare a ottenere una mappatura il più possibile completa dei siti contaminati. Infine, indiremo un bando che prevederà agevolazioni per coloro che provvederanno alla rimozione dell'amianto».

Da sabato sarà poi possibile recarsi all'Infopoint per ritirare i pass per l'area ecologica e i sacchi viola. Il ritiro sarà possibile dal 16 giugno fino all'8 luglio, tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19. Verranno distribuiti i pass per l'utilizzo dell'area ecologica in via strada nuova per Oro, che dal 1 luglio sarà gestita direttamente da Silea. L'ingresso all'area ecologica infatti sarà consentito solo ai possessori di utenza Tari a Bellano in regola con i pagamenti, che potranno ritirare il pass.

Grazie a Silea a ogni nucleo familiare e utenza non domestica sarà poi distribuita una confezione di sacchi viola.

«Si chiede e consiglia di non precipitarsi tutti i primi giorni disponibili e nemmeno gli ultimi. Ci sono a disposizione diversi giorni per passare con calma ed evitare congestionamenti e il materiale non è ad esaurimento ma previsto per tutti».