Risolta la querelle-Via Luera: i residenti hanno sette nuovi parcheggi

Sette nuovi parcheggi a disposizione dei residenti della Bonacina. È giunta a conclusione l'annosa vicenda del posteggio adiacente il condominio di Via Luera 63.

La comunità recupera così sette stalli, di cui uno riservato a persone con disabilità, bloccati da ben dodici anni dalla stipula della convenzione. I parcheggi furono infatti costruiti, ma mai resi disponibili agli abitanti del rione a causa della mancata sottoscrizione dell'atto di asservimento a uso pubblico da parte della proprietà del terreno.

A buon fine il ricorso al Tar

Il Comune di Lecco, dopo l'ennesimo sollecito andato a vuoto, nel 2016 avviò un procedimento giudiziario al Tar che si è concluso in questi giorni con la firma dell'atto e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

«Fine primo del Comune è garantire i diritti dei cittadini e questo è stato l'obiettivo perseguito: rendere disponibili parcheggi pubblici che erano chiaramente destinati alla collettività da una convenzione urbanistica - commenta l'’assessore all’Urbanistica del Comune di Lecco, Gaia Bolognini - Potrebbe sembrare un piccolo risultato, ma credo che il valore dell'obiettivo raggiunto sia non solo la disponibilità di spazi parcheggio, ma il messaggio chiaro che ne deriva: l'Amministrazione Comunale si schiera per garantire che i diritti della collettività siano tutelati. Ringrazio il consigliere Andrea Frigerio per aver tenuto sempre alta l'attenzione sul tema, anche con il mio predecessore Martino Mazzoleni».