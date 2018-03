Parcheggio quasi completato: come richiedere il proprio posto in via Magnodeno

«Dal 5 marzo sarà possibile richiedere l'assegnazione di un posto auto nel nuovo parcheggio pubblico di via Magnodeno, a Germanedo - annuncia l'assessore alla viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -. Il Comune di Lecco ha infatti affidato a Linee Lecco il servizio di gestione di questo rimessaggio, sito a pochi passi dall'ospedale di Lecco; una grande opportunità per i residenti e per il personale ospedaliero».

Il parcheggio offre 46 posti auto coperti, che saranno assegnati in ordine di richiesta e al costo delle tariffe in vigore per gli abbonamenti mensili, ai primi utenti che invieranno il modello disponibile al collegamento predisposto all'ufficio parcheggi di Linee Lecco spa, sito in via Dell'Eremo presso il parcheggio coperto dell'ospedale, oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica parcheggi@lineelecco.it.

I differenti costi degli abbonamenti per le autovetture e i motocicli, degli utenti residenti e non, sono disponibili sul modello di richiesta stesso.

«Invitiamo gli interessati - conclude l'assessore Valsecchi - a mettersi fin da subito in contatto con Linee Lecco per conoscere le condizioni e per avere la garanzia di poter parcheggiare la propria vettura in un ambiente controllato, sicuro e coperto a due passi dalla chiesa e dall'ospedale di Germanedo».