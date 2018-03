Via Parini chiusa per San Patrizio e altre otto modifiche: come cambia la viabilità lecchese

Il Comune di Lecco ricorda la totale chiusura di via Parini (nel tratto compreso tra via Nino Bixio e via Pietro Nava), di via Pietro Nava (nel tratto compreso tra via Parini e piazza Cermenati) e di piazza Cermenati (nel tratto carrabile compreso tra lungolario Isonzo e via Pietro Nava) dalle 19 di domani, sabato 17 marzo, alle 5 di domenica 18 marzo, istituite per consentire lo svolgimento della festa St. Patrick's day. Dalle 18 di domani alle 5 di domenica è inoltre vietato detenere, somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine.

Sono state inoltre comunicate le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana: