Viabilità, la mappa delle strade chiuse e delle limitazioni in città

L'amministrazione comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

-PIAZZA GARIBALDI e VIA NAZARIO SAURO, dalle ore 6 alle 18 di lunedì 8 gennaio 2018 TOTALE CHIUSURA per smontaggio albero di Natale (Comune di Lecco e Associazione Cancro Primo Aiuto e Inprimalinea onlus);



-SS 36 Racc. del Lago di Como e dello Spluga - gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo" TOTALE CHIUSURA per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie, in entrambi i sensi di marcia , in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 21.00 dell'8 gennaio 2018 e le 5.00 del 9 gennaio 2018 (ANAS di Milano);

-SS 36 del Lago di Como e dello Spluga - gallerie "attraversamento di Lecco" e "San Martino" TOTALE CHIUSURA per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie, in carreggiata nord da uscita Lecco Centro a ingresso Lecco Orsa dalle ore 21.00 del 9 gennaio 2018 alle 5.00 del 10 gennaio 2018 e in carreggiata sud da uscita Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina dalle ore 21.00 del 10 gennaio alle 5.00 dell'11 gennaio 2018 (ANAS di Milano);



-VIA COL DI LANA, tratto all'altezza n. 38, il 10 gennaio 2018 PARZIALE RESTRINGIMENTO per lavori di riparazione dispersione gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

-SS 36 del Lago di Como e dello Spluga - galleria "Monte Barro" TOTALE CHIUSURA per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno della galleria, in carreggiata nord dallo svincolo di Civate allo svincolo di Civate, dalle ore 21 dell'11 gennaio alle 5.00 del 12 gennaio 2018 e in carreggiata sud dallo svincolo di Pescate allo svincolo di Civate dalle ore 21.00 del 12 gennaio alle 5.00 del 13 gennaio 2018 (ANAS di Milano);

-VIA NAZARIO SAURO, tratto compreso tra piazza Affari e piazza Garibaldi, TOTALE CHIUSURA dalle ore 8,30 alle 18,00 di sabato 13 gennaio 2018 per lavori di sistemazione camino impianto di riscaldamento banca (Impresa Berti Piattaforme Aeree di Concorezzo per conto di Unicredit).