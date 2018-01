Lavori in corso in città, ecco la mappa delle strade chiuse per la settimana

L'amministrazione comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

-VIA ALLA BONACINA il 22 gennaio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Costruzioni Colombo Srl di Mandello del Lario per conto di privati);

-VIA DON POZZI (rotatoria) dal 22 al 25 gennaio parziale restringimento per lavori di sostituzione scatola di protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per cnto di Lario Reti Gas);

-VIA DE GASPERI incrocio VIA SANTO STEFANO dal 22 al 25 gennaio parziale restringimento per lavori di sostituzione scatola di protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per cnto di Lario Reti Gas);

-VIA PALESTRO, il 22 gennaio parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete elettrica (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

-VIA ANZIO e VIA CASSINO dal 22 gennaio al 24 gennaio parziale restringimento per lavori di rinnovo e potenziamento rete gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

-VIA SALERNO, VIA ANZIO e VIA CASSINO dal 24 gennaio al 30 marzo totale chiusura per lavori di rinnovo e potenziamento rete gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

-VIA IGUALADA il 24 gennaio parziale restringimento per lavori di sostituzione tubo pluviale (Impresa Carenini Franco Gianni di Pasturo per conto di privati);

-VIALE VALSUGANA, dal 24 gennaio al 2 febbraio - sabato e domenica escluso - totale chiusura della corsia di marcia nel senso e nel tratto compreso tra via Tonio da Belledo e corso Carlo Alberto per lavori di potatura alberi di alto fusto (Impresa Colombo Giardini per conto del Comune di Lecco);

-VIA ALLA GRIGNA, tratto all'altezza del civico 12, totale chiusura per lavori di allacciamento più isolamento presa gas, il 25 gennaio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

-VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 28 gennaio.