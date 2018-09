Operazione "Viale": acciuffato dalla Mobile il primo dei sospettati e fuggitivi

E' finito in manette poche ore dopo la fine della conferenza stampa tenuta in Questura un altro sospettato della maxi operazione "Viale" condotta dalla Squadra Mobile di Lecco. Nel pomeriggio di giovedì 27 settembre, il personale della Polizia di Stato facente parte della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecco, dopo lunghe ricerche è riuscito a scovare uno degli indagati dell’operazione “Viale 2017” colpiti dalla misura della custodia cautelare in carcere, che era sfuggito alle ricerche nell’operazione di mercoledì 26 settembre.

Lo spacciatore, identificato con il nome di Matteo Kthupi, classe 1995, italiano di origine albanese, aveva dato il via all’indagine dopo essere stato sorpreso nel maggio 2017, nel comune di Olginate, con ventuno dosi di cocaina e settecento euro in banconote di piccolo taglio. Da lì il GIP del Tribunale di Lecco, su richiesta del Pubblico Ministero Dott.ssa Zannini, aveva concesso le intercettazioni telefoniche cha avevano portato ai già noti sviluppi investigativi.

Proseguono le ricerche degli altri catturandi, mentre l’arrestato è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.