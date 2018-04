Nuovo porfido in Vicolo Granai, esperimento pubblico-privato

Vicolo Granai si rifà il look. Saranno ultimati domenica i lavori di riqualificazione della pavimentazione, utili a sistemare le sconnessioni del fondo che avevano causato diverse proteste nelle scorse settimane.

Si tratta fra le altre cose di una novità assoluta a Lecco, poiché primo accordo di opera pubblico-privata che non riguardi un monumento o un'aiuola bensì una via pedonale. Vicolo Granai è un passaggio breve, circa una cinquantina di metri, ma in una zona centralissima, tra Piazza Cermenati e Via Mascari.

«La strada ha ceduto poiché invece che sabbia era stato utilizzato materiale di risulta, per questo la pavimentazione non aveva retto dopo le forti piogge - commenta l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Lecco, Corrado Valsecchi - Il porfido è stato riposizionato e già domenica la cittadinanza potrà usufruire di un percorso stabile».

