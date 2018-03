Lecco: ad aprile verrà installata la nuova pavimentazione in porfido in vicolo Granai

Identificata la ditta che effettuerà i lavori di riqualificazione di vicolo Granai, ecco che partiranno la prossima settimana gli interventi di rifacimento della pavimentazione in porfido sconnessa di questo suggestivo angolo del centro città, prima fase di un più complessivo abbellimento di questa via di collegamento da e verso la scalinata che conduce in via Mascari.

L'accordo sottoscritto tra il Comune di Lecco e la Società Bam s.r.l. a fronte della proposta di quest'ultima sottoposta ai sensi del "Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" va nella direzione delle precedenti iniziative, ovvero di una cura del decoro e della vivibilità delle vie e delle piazze cittadine, che passa anche attraverso una cittadinanza attiva sempre più attenta.

"È il primo intervento che riguarda un'intera via, seppur breve, realizzato a cura di un privato - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -. Sono sempre più numerosi i cittadini che si rivolgono al settore lavori pubblici comunale per promuovere interventi e questa disponibilità è favorita da un'apertura dell'amministrazione alle collaborazioni, che passa anche attraverso la facilitazione delle relative procedure burocratiche, delle quelli è il Comune a farsi carico.

Con quest'ultima riqualificazione inauguriamo una nuova stagione fatta di interventi non più solo riguardanti verde pubblico e monumenti, per la quale ci auguriamo di poter ricevere nuove proporte e adesioni".

Per consentire la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, da lunedì 9 aprile a martedì 13 aprile, il vicolo resterà parzialmente interdetto al passaggio pedonale a residenti e utenti, che sarà comunque garantito, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, mediante percorsi individuati in funzione dell’andamento degli stessi.