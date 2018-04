Vigili del Fuoco: al Lavello si formano le squadre del soccorso fluviale

Nelle giornate del 4 e 5 Aprile due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco hanno effettuato un addestramento presso la località Lavello di Calolziocorte.

Le squadre composte da personale operativo specializzato nel soccorso in ambiente fluviale e alluvionale hanno simulato diversi scenari e alcune manovre finalizzate al perfezionamento delle tecniche di intervento. Per il personale operativo dei vigili del fuoco è fondamentale il miglioramento continuo delle tecniche operative per tali tipologie di intervento, al fine di ottimizzare la capacità di risposta in interventi di soccorso tecnico urgente in scenari fluviali e lacustri ed in occasione di emergenze alluvionali in ambito provinciale e nazionale.

Gallery