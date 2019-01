Autoarticolati in panne: spettacolari manovre dei Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione, nella giornata di martedì, per rimuovere i mezzi in due incidenti stradali che hanno coinvolto autoarticolati.

Il primo è avvenuto intorno alle ore 10 nel comune di Costa Masnaga, dove un mezzo pesante, a causa di una manovra errata, è rimasto incastrato nello stretto incrocio tra via Manzoni e via Cadorna, occupandolo completamente. I Vigili del fuoco, sopraggiunti con l'autogru, hanno provveduto a riportare l'autoarticolato sulla strada principale liberando così l'incrocio stradale.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, a seguito di un guasto meccanico un mezzo pesante è rimasto in panne lungo la strada SS36 rac (Lecco-Ballabio). La presenza del mezzo a bordo strada costituiva un intralcio alla circolazione e un potenziale pericolo per i veicoli in transito; per questo motivo i Vigili del fuoco hanno rimorchiato il mezzo guasto alla più vicina piazzola consentendo la riapertura della strada. Questa manovra è risultata particolarmente delicata, in considerazione della pendenza della strada e del pesante carico trasportato dal mezzo in avaria.

