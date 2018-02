Vigili del Fuoco: sette nuovi autisti per i mezzi pesanti. Tra di loro anche la prima donna

Nel corso della giornata di domenica 25 febbraio si sono tenuti gli esami per il conseguimento della patente ministeriale per il personale dei vigili del fuoco volontari dei tre distaccamenti di Bellano, Merate e Valmadrera. Al corso per il conseguimento della patente, che abiliterà il personale alla guida dei mezzi pesanti in soccorso, hanno partecipato sette volontari; da sottolineare la presenza della prima donna abilitata alla guida del Comando di Lecco, Giada Buzzella, in forza al distaccamento volontario di Bellano.

Al termine dell'esame tutti i sette candidati hanno superato l'esame.

Soddisfazione per il Comandante provinciale, ing. Roberto Toldo, che ha manifestato il proprio apprezzamento ed un augurio per i neoabilitati.