Soccorse con l'elicottero due persone in difficoltà ai Piani d'Erna

Nel tardo pomeriggio di lunedì i Vigili del fuoco del Comando di Lecco, insieme all'elinucleo di Malpensa e con il supporto di Areu che ha fornito le coordinate, sono intervenuti per soccorrere due persone in difficoltà in prossimità dei Piani d'Erna nel comune di Morterone.

I malcapitati sono stati tratti in salvo tramite l'utilizzo del verricello dell'elicottero Drago VF 80 dei Vigili del Fuoco, e successivamente consegnati nei pressi della stazione di partenza dell'impianto di risalita per i Piani d'Erna a una squadra dei Vigili del fuoco giunta sul posto dal Comando di Lecco.