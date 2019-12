Notte della Vigilia di Natale, il bollettino: due abusi per alcool e tre aggressioni

E' stata una Notte della Vigilia di Natale deciamente movimentata nel Lecchese. In svariate località della provincia, infatti, si sono registrati degli interventi delle Forze dell'Ordine a causa degli eccessi che, purtroppo, accompagnano uno dei momenti più partecipati dell'anno. Già alle 23.45 carabinieri della Compagnia di Merate e Croce Bianca di Besana Brianza sono entrati in azione in via Cesare Cantù per vagliare i danni causati da una rissa avvenuta poco prima: una donna di 46 anni è stata trasportata in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Vigilia di Natale: il bollettino della cronaca

Poco dopo, alle 23.50, la Croce Rossa di Galbiate si è presa cura di una persona intossicata dai fumi dell'alcool, mentre poco dopo mezzanotte, a Colico, si è verificata un'altra aggressione in via Parravicini; a farne le spese peggiori un quarantottenne curato dal Soccorso Bellanese, ma non trasportato in ospedale. Un'altra aggressione si è verificata a Lierna, in via Imbarcadero, a mezzanotte e mezza: coinvolti una donna di ventinove anni e un uomo di trentadue, trasferiti in codice verde al nosocomio "Manzoni" di Lecco; allertati anche i carabinieri.

Infine, doppio intervento a Lecco: a un quarto all'una la Croce Rossa ha trasferito un uomo in ospedale in codice giallo per il troppo alcool ingerito, mentre poco prima delle quattro si è verificata un'uscita a vuoto in piazza XX Settembre.