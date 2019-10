Incendio a Villa Giulia, la proprietà: «Attività mai interrotta, interessato solo il sottotetto»

Sabato 5 ottobre l'"Hotel Villa Giulia-Al Terrazzo" di Valmadrera è stato interessato da un incendio, probabilmente scaturito da un cortocircuito avvenuto nelle camere all'ultimo piano. Una disavventura che ha coinvolto anche due neosposi, che stavano festeggiando insieme ai loro amici all'interno della nota struttura lecchese. «Una piccola disavventura», aveva riferito la titolare Claudia Pagani a LeccoToday, in cui erano stati coinvolti, senza preoccupanti conseguenze, due lavoratori.

Al termine dell'intervento dei pompieri il banchetto nuziale era, inoltre, ripreso regolarmente.

Accogliamo la nota diffusa dalla proprietà della struttura valmadrerese:

Dopo l'incendio scoppiato nella giornata di sabato scorso all'Hotel Villa Giulia-Al Terrazzo di Valmadrera la proprietà, anche a fronte di alcune notizie diffuse in questi giorni e per evitare inutili allarmismi, vuole precisare quanto segue:

- l'incendio ha interessato solo una parte del sottotetto della Villa che è stato prontamente messo in sicurezza e a breve sarà ripristinato.

- l'attività del ristorante Al Terrazzo non si è mai interrotta e prosegue senza problemi di alcuna sorta: siamo pienamente operativi. Il ristorante è aperto e pronto ad accogliere la clientela e i prossimi eventi in programma.