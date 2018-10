Prof aggredita in classe dopo la lezione: studenti spengono la luce e la prendono a sediate

Vimercate, professoressa presa a sediate in classe: indagano i carabinieNella giornata di lunedì 29 ottobre una professoressa di 55 anni dell'istituto Floriani di via Bice Cremagnani a Vimercate è stata aggredita da uno studente al termine dell'ora di lezione, come riportato dai colleghi di MonzaToday.it. Tutto è accaduto intorno alle 12 — come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano — quando la docente è uscita dall'aula (una classe terza): si è spenta la luce, la donna ha sentito dei movimenti improvvisi ed è stata colpita sulla spalla da una sedia.

La 55enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Vimercate. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni: i medici le hanno diagnosticato una contusione alla spalla e l'hanno dimessa con cinque giorni di prognosi. La professoressa ha sporto denuncia e sul caso indagano i carabinieri. Per il momento non c'è ancora un responsabile: tutti gli studenti hann coperto il responsabile del gesto, ancora anonimo.

Secondo quanto riferito dal preside dell'istituto, Daniele Zangheri, a MonzaToday si erano già verificati attriti tra gli studenti e alcuni professori, "Ma mai si erano verificati gesti così gravi", ha puntualizzato il dirigente scolastico. Per il momento, non essendoci ancora un colpevole, non è stato preso alcun provvedimento disciplinare.

Per lunedì 5 novembre il preside ha convocato un'assemblea di classe straordinaria alla quale parteciperanno anche i genitori degli studenti.

Violenza al Floriani: i precedenti

Non è il primo episodio di violenza all'interno dell'istituto scolastico di Vimercate: nel maggio 2013 uno studente aveva picchiato un professore che lo aveva messo in punizione. Nell'ottobre del 2016, invece, uno studente di 15 anni aveva aggredito un 17enne durante l'intervallo.