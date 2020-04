Controlli nel territorio: 41 persone sanzionate, una denunciata per falsa identità

Continuano i controlli delle forze dell'ordine contro la parte di lecchesi (e non) che non risponde presente alla chiamata al senso di responsabilità e di rispetto delle norme imposte per arginare l'epidemia. La Prefettura di Lecco ha fornito, come giornalmente accade, i dati relativi al monitoraggio dei servizi di controllo delle norme imposte dai Dcpm dell'8, 9, 11 e 25 marzo firmati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Le persone sottoposte a controlli mercoledì 22 aprile 2020 sono state 1.259 di cui 41 sanzionate in base all'articolo 4 del Dpcm n.19 del 25 marzo (ipotesi legate all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in ottemperanza al Dpcm 8 e 9 marzo 2020 e precedentemente collegate all'art. 650 del Codice penale): in sostanza si è trattato di soggetti che non avevano una valida motivazione per uscire di casa secondo i casi previsti dalla normativa legata all'emergenza.

Una persona è stata denunciata per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sull'identità propria o altrui (ex art. 495 e 496 Cp), mentre nessuna deferita per la violazione dell'ex. art 260 Rd, che impone il divieto di uscita a chiunque sia risultato positivo al tampone. Le forze dell'ordine hanno riscontrato anche un altro reato.

Sono stati inoltre controllati 591 esercizi commerciali e per uno è scattato la chiusura provvisoria su disposizione dell'autorità precedente.

De Corato: «I proventi alle forze dell'ordine»

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha dichiarato che «Regione Lombardia destinerà alle forze dell'ordine e alle Polizie locali lombarde i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dei Dpcm relativi al Coronavirus. Provvedimento che rientra tra i 3 miliardi del piano d'investimento della Regione. I soldi resteranno sui territori - ha concluso - l'assessore. Successivamente definiremo in Giunta i criteri di distribuzione e assegnazione delle somme».