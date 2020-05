Violazioni del Dpcm: 35 persone sanzionate, due denunciate per false dichiarazioni

Continuano i controlli quotidiani delle forze dell'ordine contro la parte di lecchesi (e non) che non risponde presente alla chiamata al senso di responsabilità e di rispetto delle norme imposte per arginare l'epidemia. La Prefettura di Lecco ha fornito anche oggi i dati relativi al monitoraggio e alle verifiche in merito al rispetto delle norme imposte dai Dcpm dell'8, 9, 11 e 25 marzo firmati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Le persone sottoposte a controlli ieri, venerdì 1 maggio, sono state 873 di cui 18 sanzionate in base all'articolo 4 del Dpcm n.19 del 25 marzo (ipotesi legate all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in ottemperanza al Dpcm 8 e 9 marzo 2020 e precedentemente collegate all'art. 650 del Codice penale): in sostanza si è trattato di soggetti che non avevano una valida motivazione per uscire di casa secondo i casi previsti dalla normativa legata all'emergenza. Un dato in diminuzione rispetto ai precedenti. Resta invece prossochè stabile il numero delle persone controllate durante i pattugliamenti, circa un migliaio quotidinamente.

Sempre ieri ben diciassette persone sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sull'identità propria o altrui (ex art. 495 e 496 Cp), nessuno per la violazione dell'ex. art 260 Rd, che impone il divieto di uscita a chiunque sia risultato positivo al tampone. Le forze dell'ordine hanno ravvisato anche un altro reate. Sono stati inoltre controllati 119 esercizi commerciali, tutti risultati in regola con le attuali norme vigenti. Da inizio emergenza, a Lecco e provincia le persone controllate sono state in totale 55.780, i negozi 19.891.

Durante le feste controlli anche dal lago

Da segnalare infine che, soprattutto in occasione delle ultime festività, i controlli delle forze dell'ordine si sono svolti non solo e principalmente lungo le strade, ma anche sul lago.