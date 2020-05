Violazioni del Dpcm, il bilancio finale del lockdown: quasi duemila sanzioni

Con la giornata di domenica 17 maggio 2020 è terminata la fase di lockdown imposta per via dell'emergenza Coronavirus. Le forze dell'ordine hanno vigilato sul rispetto delle norme contenute nei Dcpm dell'8, 9, 11 e 25 marzo firmati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

La Prefettura di Lecco ha fornito anche oggi i dati relativi al monitoraggio e alle verifiche effettuati nel territorio, dando la possibilità di tracciare un bilancio definitivo. Dal 18 maggio, infatti, nessuna restrizione è più in vigore sugli spostamenti, mentre resta il divieto di violare la quarantena per i soggetti positivi, così come sono attive le disposizioni riguardo le protezioni individuali e il distanziamento sociale.

Le persone sottoposte a controlli ieri, domenica 17 maggio, sono state quasi 600 di cui solo due sole sanzionate in base all'articolo 4 del Dpcm n.19 del 25 marzo (ipotesi legate all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in ottemperanza al Dpcm 8 e 9 marzo 2020 e precedentemente collegate all'art. 650 del Codice penale): in sostanza si è trattato di due soggetti che non avevano una valida motivazione per uscire di casa secondo i casi previsti dalla normativa legata all'emergenza.

Sempre ieri, nessuna persona è stata denunciata per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sull'identità propria o altrui (ex art. 495 e 496 Cp), nessuno per la violazione dell'ex. art 260 Rd, che impone il divieto di uscita a chiunque sia risultato positivo al tampone. Una persona è stata denunciata per aver commesso altri reati. Sono stati inoltre controllati 94 esercizi commerciali, tutti risultati in regola con le disposizioni vigenti.

Per l'intera durata dell'emergenza, da metà marzo a oggi, a Lecco e provincia le persone sottoposte a verifiche sono state in totale oltre 68mila, i negozi oltre 25mila. Le sanzioni (alle persone) si sono attestate su 1.986, le false dichiarazioni sull'identità 48, i positivi al Covid-19 sorpresi per strada senza motivazione 11.

Il riepilogo dei dati