Violento scontro a Missaglia: si ribalta un furgone, un ferito

Si è risolto con il trasporto di un ferito all'ospedale il violento scontro avvenuto poco prima di mezzogiorno e mezzo in via Papa Giovanni XXIII a Missaglia. Un furgone di marca Fiat e un suv Audi sono infatti venuti a contatto di fronte all'impresa di pulizie proprietaria del mezzo italiano, ribaltatosi nel sinistro, il cui guidatore è stato portato al "Mandic" di Merate in codice giallo.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco e il personale di soccorso della Croce Bianca di Merate, supportato da un'ambulanza; il sinistro, di cui non è ancora stata ricostruita con esattezza la dinamica, è stato rilevato dai carabinieri della Compagnia di Merate.

Ovviamente il flusso di autoveicoli in transito nella zona ha conosciuto dei rallentamenti, visto che il tratto di strada è stato parzialmente chiuso per rendere possibili e sicure le operazioni di soccorso ai due guidatori.