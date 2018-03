Picchia la moglie con un bastone durante una lite: salvata dal figlio

Pontelambro, serata del 15 marzo: Il piccolo stava assistendo impotente alle violenze del padre sulla madre, che al culmine di un litigio ha aggredito violentemente la moglie usando anche un bastone. Il figlio della coppia, terrorizzato, ma coraggioso e tempestiva, ha chiamato i Carabinieri per chiedere aiuto.

I militari sono arrivati tempestivamente, ma l'uomo li ha minacciati con una siringa per farli allontanare e complicare così l'arresto. I Carabinieri sono riusciti a disarmarlo, a bloccarlo e, quindi, a portarlo presso le camera di sicurezza. L'uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.