Paderno, giovane straniera aggredita e abbandonata in stazione

Orrenda vicenda a Paderno d'Adda, al confine tra le Province di Lecco e Bergamo: nella notte tra venerdì e sabato una 25enne di origine irlandese è stata rinvenuta in una pozza di sangue in prossimità della stazione ferroviaria. A soccorrerla un passante, che l'ha individuata e l'ha soccorsa sul posto, lanciando l'allarme al numero unico per le emergenze civiche.

Come riportato da Il Giorno sull'edizione odierna, sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Merate: la giovane era ospite da degli amici in Brianza e non si ricorderebbe nulla della terribile violenza subita. L'irlandese è stata soccorsa sul posto dai volontari della Croce Bianca di Merate ed è stata poi traferita in ambulanza all'ospedale di Bergamo, luogo in cui si trova ancora. La diagnosi è di trauma cranico, ma la giovane non sarebbe stata violentata dal suo aggressore, con cui avrebbe passato la serata in un bar lì vicino, esagerando con il consumo di alcolici.