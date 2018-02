Violenza sessuale in corso Matteotti, telecamere per incastrare l'aggressore

Gli uomini della Questura sono sulle tracce dell'individuo che nel pomeriggio di lunedì ha seguito e aggredito una ragazza dalla stazione sino a corso Matteotti, mettendo in atto una vera e propria violenza sessuale.

Lo sconcertante episodio è avvenuto poco dopo le 15.45, quando la vittima, una 22enne di Lecco, è scesa dal treno proveniente da Milano, imboccando il sottopasso per via Balicco. L'uomo, verosimilmente italiano, come confermano dall'Ufficio di gabinetto della Questura, l'ha puntata e seguita, iniziando a molestarla in maniera aggressiva. Una situazione che si è trascinata salendo lungo corso Matteotti e sino a un parchetto più isolato, con dinamiche e modalità ancora da chiarire nei dettagli.

Secondo quanto raccontato successivamente dalla ragazza agli agenti della Squadra mobile, l'uomo avrebbe tentato di metterle le mani addosso, calandosi i pantaloni e gli slip. Non si è consumato uno stupro, ma comunque un reato di violenza sessuale secondo quanto contemplato dal Codice penale. In pieno giorno, e in una zona molto battuta della città. La 22enne è riuscita poi a divincolarsi, facendo partire la chiamata al pronto intervento, mentre l'uomo si è dato alla fuga.

Le indagini per individuare il responsabile del brutale episodio proseguono, grazie anche all'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino. La ragazza verrà riascoltata dagli investigatori nelle prossime ore per ulteriori dettagli utili alle indagini.