Quattro agenti per fermare la follia: l'arresto del giovane che ha commesso le aggressioni in stazione

Quattro agenti della Polizia Ferroviaria per fermare la follia di A.C., togolese classe 1995 che ha aggredito una donna di cinquantacinque anni e una giovane di soli diciotto nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Lecco. E' quanto si vede nel video diffuso dalla Polizia di Stato di Lecco nel corso della giornata di venerdì: dopo il Tso a cui è stato sottoposto in ospedale, il giovane è stato portato sulla Volante dagli agenti che l'hanno arrestato in stazione.

Giovane sottoposto a perizia psichiatrica

Fopo il fermo, infatti, è stata disposta la perizia psichiatrica per A.C., abitante in città con madre e sorella, disoccupato, arrestato nel pomeriggio di lunedì dagli agenti della Polfer poco dopo avere percosso e ferito due donne. Il presidente del tribunale penale Enrico Massimo Manzi ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari, aggiornando l’udienza al 20 settembre per conferire l’incarico di consulente tecnico al dottor Giuseppe Giunta, specialista in psichiatria di Lecco. Il giovane, nel frattempo, è stato tradotto in carcere.

Le reazioni