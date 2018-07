Volevano attraversare il lago col ciambellone: recuperati due giovani in difficoltà

Volevano attraversare il lago per trovare refrigerio in questa calda e afosa giornata estiva. Peccato, però, che la scelta del mezzo acquatico si sia rivelata quantomeno inopportuna: un "ciambellone", ovvero un grande salvagente solitamente utilizzato in prossimità della riva o in piscina.

Un ragazzo e una ragazza si sono così messi in un bel guaio nel pomeriggio di oggi a Varenna. Il loro piano per attraversare il lago, infatti, si è rivelato da subito velleitario e soprattutto pericoloso. Rimasti bloccati a qualche decina di metri dalla spiaggia, impossibilitati a proseguire, è stato necessario chiamare i soccorsi.

La centrale operativa di Areu ha allertato così i Vigili del fuoco, intervenuti pochi minuti dopo con due squadre partite dal distaccamento di Bellano: una ha agito da terra, l'altra sul lago recuperando in breve tempo gli sventurati ragazzi.

Sul posto anche l'ambulanza della Croce rossa di Lecco, ma per fortuna non c'è stata necessità di cure mediche.