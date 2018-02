L'acqua del Rio Torto è torbida, il WWF: «Lario Reti, spiegaci il perchè»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

“Pulire le acque e restituirle alla natura“ si legge sulla pagina web di Lario Reti Holding relativa al Ciclo Idrico Integrato.

Forse nella mattinata di martedì qualcosa ha funzionato al contrario, visto che le acque in entrata al depuratore di Valmadrera erano “normali” (definirle “limpide” sarebbe un po’ eccessivo…) mentre quelle a valle del depuratore, nella zona di via Rio Torto e via del Maglio, si presentavano evidentemente inquinate, più scure e con vaste aree schiumose in superficie.

Raccolta la preoccupata segnalazione di alcuni cittadini, la sezione lecchese del WWF Italia ha provveduto a documentare fotograficamente la situazione e a contattare Lario Reti Holding, chiedendo al gestore dell’impianto di depurazione se a conoscenza delle cause del fenomeno, vista anche la contestuale presenza di personale all’interno dell’area dell’impianto, e quali interventi siano eventualmente previsti al fine di evitare il ripetersi di fenomeni analoghi, a tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Il WWF è impegnato da sempre nel campo della tutela dei fiumi e governo delle acque, con campagne di sensibilizzazione nazionali e internazionali, con attività di educazione ambientale, denunce di abusi sul territorio, proposte di aree protette e gestione diretta di “Oasi acquatiche” (fluviali, zone umide, sorgenti…), per promuovere la riqualificazione fluviale e la gestione naturalistica del reticolo idrografico.

Copia della segnalazione e della documentazione fotografica è stata inviata per conoscenza anche al Comune di Valmadrera, alla Polizia Provinciale, all’ATS Brianza e all’Agenzia Regionale per l’Ambiente.

