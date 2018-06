Yuri Palma protagonista a "Kilimangiaro". Ora il passo della Maturità

Qualche minuto per farsi conoscere anche al resto dell'Italia che, ancora, non ne aveva ammirato i prodigi e la crescita come videomaker. Yuri Palma, nella serata di domenica, è stato ospite di Camila Raznovic per "Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata”, programma in onda su Rai 3.

Il 18enne di Costa Masnaga, prossimo al passo della Maturità, ha presentato il suo nuovo video "Land Of Giants – Visual Wonders Ep.1", registrato sull'Isola di Skye, in Scozia, e proiettato per la prima volta proprio dagli studi Rai di Saxa Rubra. «Voglio anche rassicurarvi, in Matematica convivo da anni con la Discalculia ma non è che poi vada così male...faccio fatica con troppi segni e calcoli, ma i concetti e i procedimenti li ho sempre afferrati subito! Vi farò srapere il mio voto di maturità! Per quanto riguarda la mia collezione Visual Wonders, ecco i i tre episodi che ho potuto girare finora. Come tanti avrei il desiderio di filmare la natura e l'arte nel mondo. vedremo se mi sarà concesso», ha raccontato il giovane sulla sua pagina Facebook al termine dell'intervista.

"Land Of Giants – Visual Wonders Ep.1"